Гипертоникам нужно есть то, что укрепляет сосуды и положительно влияет на пищеварительную систему

В последнее время из-за малоподвижного образа жизни, неправильного питания и у молодых людей нередко обнаруживается повышенное давление. С вопросом, какие продукты помогут его снизить, одна из журналисток обратилась к врачу-нутрициологу.

Обязательно надо есть яблоки. В них есть пектин – особая клетчатка, положительно влияющая на желудочно-кишечный тракт, питающая полезные бактерии в огранизме и уменьшающая содержание холестерина. Чтобы избежать проявления гипертонии, достаточно ежедневно употреблать пару яблок, посоветовал Александр Мирошников.

Вторым продуктом, который поможет избежать повышения артериального давления и снизить его, медик назвал свеклу. В ней есть не только пектин, но и оксид азота, способствующий расширению сосудов. Хорошо бы пить сок этого овоща, тогда недут отступит, пояснил медик.

Желательно включить в рацион и курагу. В ее состав входит калий, помогающий регулировать сокращение сердечной мышцы, расслаблять сосуды и положительно действует на сердечно-сосудистую систему в целом, отметил спуциалист.

Отлично подходит гипертоникам и селедка. В ней содержатся полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, спобствующие укреплению и эластичности сосудов. Однако употреблять этот продукт следует в слабосоленом виде и не больше двух кусочков среднего размера в день, порекомендовал врач в эфире телеканала "Москва 24".

Нужен гипертоникам и растительный белок. Если два – три раза в день организм будет получать его, то риск повышения давления уменьшится в разы. Это вещество содержится в нуте, фасоли, зеленом горохе, сое. Их тоже надо есть, отметил Мирошников, передает РИА ФАН.

Ранее врачи назвали опасные для гипертоников продукты. Людям, страдающим гипертонией, нужно сократить до минимума или совсем отказаться от употребления мясного.