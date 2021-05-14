Выплаты продолжатся и после победы над COVID-19

Российским пенсионерам предложили выплачивать специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты от инфекционных заболеваний. С инициативой выступил депутат Госдумы VII созыва Иван Сухарев.

Эпидемия коронавируса показала, что пенсионеры являются наиболее уязвимой частью общества при распространении инфекции. Поэтому для них особенно важны меры профилактики. Но не у всех пожилых людей есть возможность самостоятельно обеспечить себя медицинскими масками, одноразовыми перчатками и другими средствами индивидуальной защиты, признал депутат.

В связи с этим он обратился к Министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением выделить пенсионерам матпомощь в размере 10 тысяч рублей на покупку средств защиты от заражения. Пособие предлагается выдавать в виде именного сертификата, передает RT. Потратить деньги можно будет исключительно по целевому назначению.

Инициатива предполагает выплату такого пособия раз в год накануне осеннего сезона, когда особенно часты всплески инфекционных заболеваний. Важно, что с пандемией COVID-19 выделение пособия законодательно связано не будет, то есть выплаты продолжатся, даже когда борьба с коронавирусом будет закончена.

Напомним, с 1 мая в России отменена часть льгот для пенсионеров, введенных в связи с пандемией. При этом пожилых людей призывают вакцинироваться от ковида. В некоторых регионах разработана специальная система поощрения для привившихся. В частности, в Москве выдают сертификат на 1 тысячу рублей.