Житель Подмосковья выкинул телевизор в Вечный огонь

Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения

Полицейские из Химок задержали 32-летнего мужчину, который бросил телевизор в Вечный огонь. Он осквернил обелиск "Отстоявшим Отчизну".

Акт вандализма произошел на пересечении улицы Победы и проспекта Мира, передает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Правонарушителя отправили на медицинское обследование. Выяснилось, что он находился под действием запрещенных веществ.

Против жителя Химок завели уголовное дело по статье "Вандализм". Было принято решение оставить его под подпиской о невыезде, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно о том, что в регионе ликвидировали подпольную нарколабораторию. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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