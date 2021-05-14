Чтобы вещи служили дольше: каких ошибок надо избегать при стирке

Чтобы вещи служили дольше: каких ошибок надо избегать при стирке
Фото: imagebroker/Stefan Klein/www.globallookpress.com
Достаточно соблюдать несколько простых и важных правил

И самые качественные вещи могут быстро испортиться, если стирать их не так, как нужно. А поскольку они, как правило, стоят немало, то ошибки дорого обойдутся.

Однако можно сделать так, что этого не случится. Достаточно придерживаться нескольких простых, но важных правил, и все сохранится в целости.

КАКИХ ОШИБОК НАДО ИЗБЕГАТЬ ПРИ СТИРКЕ

Может здорово навредить чрезмерное количество порошка. Он плохо выполаскивается, задерживаясь в складках и швах, из-за чего ткани теряют вид.  

Не следует слишком тщательно застирывать пятна. Вещи при этом становятся очень тонкими и ужасно выглядят. 

Испортить их можно и в том случае, когда нежное белье или блузки, футболки закладываются в машинку с одеждой, на которой есть металлические пуговицы, молнии. Желательно перед стиркой разобрать вещи не только по цветам, но и по материалам.

Серьезной ошибкой является стремление затолкать в барабан стиралки как можно больше. При этом не только вещи запутавшись, рвутся и растягиваются, но и сама машинка может повредиться.

Нижнее болье, колготы, гольфы и т.п. желательно стирать в специальных мешочках. Иначе в лучшем случае они сплетутся в узел, а в худшем косточки от бюстгальтеров и детские носочки застрянут. Вытягивая, их можно порвать, а машинка сломается.

Избежать неприятного запаха на вещах удастся, если вовремя чистить машинку. Лоток для порошка и кондиционера нужно тщательно вымывать, а резинку барабана протирать после каждой стирки. Не лишним будет и запуск полный цикл стирки без вещей один раз в четыре месяца.

При ручной стирке, чтобы не нежная ткань не потеряла форму, надо, положив вещь на чистое сухое  полотенце, бережно завернуть ее и прижать. Таким же образом следует ее и сушить, аккуратно разложив. 

Еще важно при сушке одежды использовать правильные вешалки. Брюки и юбки меньше помнутся и быстрее погладятся, а то и не будут в этом нуждаться, если после стирки поместить их на специальные плечики, а шерстяные не растянутся на вешалках с поролоновыми прокладками. 

Ранее стало известно, как вывести запах стирального порошка с одежды. Поможет сушка на улице и еще несколько способов.

Полина ДОРОЖКИНА

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