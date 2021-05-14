В Совфеде поддержали идею новых выплат для пенсионеров

В Совфеде поддержали идею новых выплат для пенсионеров
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Речь идет о 10 тысячах рублей

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказался об инициативе, которая поступила от депутата Государственной Думы Ивана Сухарева.

Напомним, чиновник предложил выплачивать пожилым россиянам определенную сумму, которую они смогут тратить на покупку средств индивидуальной защиты. Речь идет о 10 тысячах рублей.

Рязанский поддержал инициативу Сухарева, передает RT на русском.

"Действительно, в течение уже длительного времени нужны средства индивидуальной защиты. А они все-таки не дешевые и стоят денег", - отметил представитель Совфеда.

По мнению Валерия, идею можно связать с вакцинацией населения. Суть заключается в том, что пришедшие на прививку граждане будут получать комплект средств индивидуальной защиты, которых хватит на полгода или год.

Что касается невакцинированных россиян, то им придется тратить собственные деньги на покупку масок и перчаток.

Финансовая поддержка пенсионеров, как предложил Сухарев, будет осуществляться раз в год перед наступлением осеннего сезона. В этот период наблюдается активизация различных инфекционных заболеваний. Здесь имеется важный нюанс – даже когда пандемии COVID-19 придет конец, деньги продолжат перечисляться пожилым жителям нашей страны.

Ранее стало известно о том, что одной из категорий пенсионеров будут выплачивать шесть тысяч рублей. Рассчитывать на надбавку к пенсии смогут россияне, достигшие 80-летнего возраста. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ГостьОЛЬГА ТИМОХИНА
Пожаловаться Ответить
Ваш текст ОЧЕРЕДНОЕ <цензура>..<цензура>..В МОСКВЕ ПО 20Т.ДАЛИ А РЕГИОНАМ 0 ДАЛИ И ОПЯТЬ ИЗДЕВАЮТСЯ ...НАСТРАИВАЯ НАРОД ПРОТИВ СЕБЯ....ДАЁТЕ ПЕНСИОНЕРАМ...ТАК ДАЙТЕ ВСЕМ ОДИНАКОВО...НЕЛЬЗЯ НАСТРАИВАТЬ НАРОД ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА..ДЕЛАЯ ОБЕЗЛИЧКУ! И ЗА СТАЖ..ДО СИХ ПОР НИКТО НЕ ДАЛ???
Гость234880
Пожаловаться Ответить
Ну вот, будет повод обязать всех пенсионеров носить маски и штрафовать за их отсутствие.Бюджет и пополнится.
1
новости партнеров

Армия Швеции пригрозила создать проблемы для России

Военные стратеги "Тре Крунур" ищут у РФ слабые места на севере страны

Новые обвинения ЕС в адрес России по Украине являются предвестником санкций

Евросоюз продолжает свою русофобскую политику, вводя ограничения, которые вредят ему самому

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей