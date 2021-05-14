Речь идет о 10 тысячах рублей

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказался об инициативе, которая поступила от депутата Государственной Думы Ивана Сухарева.

Напомним, чиновник предложил выплачивать пожилым россиянам определенную сумму, которую они смогут тратить на покупку средств индивидуальной защиты. Речь идет о 10 тысячах рублей.

Рязанский поддержал инициативу Сухарева, передает RT на русском.

"Действительно, в течение уже длительного времени нужны средства индивидуальной защиты. А они все-таки не дешевые и стоят денег", - отметил представитель Совфеда.

По мнению Валерия, идею можно связать с вакцинацией населения. Суть заключается в том, что пришедшие на прививку граждане будут получать комплект средств индивидуальной защиты, которых хватит на полгода или год.

Что касается невакцинированных россиян, то им придется тратить собственные деньги на покупку масок и перчаток.

Финансовая поддержка пенсионеров, как предложил Сухарев, будет осуществляться раз в год перед наступлением осеннего сезона. В этот период наблюдается активизация различных инфекционных заболеваний. Здесь имеется важный нюанс – даже когда пандемии COVID-19 придет конец, деньги продолжат перечисляться пожилым жителям нашей страны.

Ранее стало известно о том, что одной из категорий пенсионеров будут выплачивать шесть тысяч рублей. Рассчитывать на надбавку к пенсии смогут россияне, достигшие 80-летнего возраста.