Не все огородники знают о нюансе, от которого зависит величина урожая томатов

В России нет такого земледельца, который не выращивал бы помидоры. Да что и говорить – спелый сочный, вкусный, ароматный, этот овощ всем хорош. Он годится и прямо с грядки на стол, и для заготовок на зиму.

Поэтому растет на многих участках. Каждый огородник владеет своими секретами, использует собственный опыт, чтобы получить большой урожай томатов. Но не всем известен нюанс, от которого зависит количество плодов этой культуры.

Мало просто прорастить семя, посеять рассаду и определить подросшие зеленцы в теплицу или грунт. Недостаточно также правильно поливать и подкармливать.

Важна одна-единственная мелочь. Стоит ее упустить, и урожай сократится в разы, а то и вовсе не созреет.

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПОМИДОРОВ

Чтобы такого не случилось, нужно точно соблюдать расстояние между кустами томатов. Оно зависит от выбранного сорта.

Высокорослые помидоры следует высаживать на удалении от 50 до 70 см друг от друга. При этом между грядками должно быть не менее 70 см, а лучше – один метр.

Среднерослые надо помещать на расстоянии от 55 до 60 сантиметров. Их грядки желательно раздвинуть на 70 – 80 см одну от другой.

Низкорослым достаточно будет находиться на удалении в 45 – 50 сантиметров. Между рядами подходящим будет расстояние от 25 до 30 сантиметров.

Строго следуя этим правилам, удастся не только вырастить плоды. Их урожай порадует своим качеством и приятно удивит количеством.

На днях сообщалось, как добиться обильного урожая томатов. Поможет удобрение из рыбьих голов или мелких рыбешек, хвостиков, плавников и т.п.