Как приманить к себе деньги: обряды с лавровым листом

Как приманить к себе деньги: обряды с лавровым листом
Фото: pixabay.com
Практики выполняются достаточно просто

Некоторые верят, что избавиться от финансовых проблем можно с помощью определенных обрядов. Несколько практик связаны с использованием обычного лаврового листа.

Имеется важный нюанс – к данным ритуалам нужно прибегать тогда, когда Луна находится в растущей фазе. В соответствии с этим требованием, подходящим временем считается период с 12 по 25 мая 2021 года.

Кроме того, необходимо, чтобы никто не был свидетелем ваших действий.

Как привлечь деньги с помощью лаврового листа

1. Вам понадобится крупный и неповрежденный лавровый лист. Потрите его между ладоней, при этом произнося фразу: "Деньги к деньгам, достаток к достатку".

Затем возьмите баночку цитрусового эфирного масла и добавьте пару капель на лист. После этого спрячьте пряность в кошелек, копилку или другое место, где вы храните деньги.

Лавровый лист будет не только притягивать достаток, но и уберегать от ненужных трат.

2. Если вы оказались в сложной финансовой ситуации, используйте следующую практику. Отберите семь больших цельных лавровых листов, имеющих длинные стебли.

Сформируйте из листьев букет, соединив их ножки при помощи красной шерстяной нити. К свободному концу тонко скрученной пряжи прикрепите монетку или купюру.

Повесьте талисман над входной дверью, сказав: "Нищета за порог, а денежки в дом".

3. Последний ритуал связан с визуализацией желания. Вам понадобятся ручка с корпусом золотого цвета, крупный и ровный лавровый лист, пепельница и новая свеча.

Примите сидячее положение и представьте, каким образом вы решаете свои проблемы с деньгами. Затем придумайте желание (например, "Я хочу получить 500 тысяч рублей") и напишите его на лавровом листе.

Глядя на зажженную свечу, воссоздайте в голове картину, будто вы получаете деньги, а потом идете их тратить. Поднесите лист к огню, и, глядя, как он горит, продолжите представлять себя обладателем этих средств.

Как только лист сгорит, положите его остатки в пепельницу и уберите изделие в укромное место. 

Ранее "Утро.ру" поделилось финансовым гороскопом на лето 2021 года. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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