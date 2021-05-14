По инициативе "Единой России" финансовую поддержку получат почти 400 семей

Ростуризм подготовил необходимые документы для реализации программы кэшбека за детский отдых. Сейчас нормативные акты, необходимые для реализации инициативы, проходят последние согласования. Об этом сообщила координатор проекта "Единой России" "Крепкая семья", первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

С предложением возвращать половину стоимости путевок в детские лагеря ранее выступила "Единая Росси". Президент РФ Владимир Путин идею поддержал. "ЕР" взяла на контроль реализацию инициативы с тем, чтобы она начала действовать до наступления активного туристического сезона.

"Организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть внести необходимые изменения в свои документы, чтобы стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие в программе", – рассказала Ольга Окунева.

Ждут объявления о начале выплаты кэшбека и родители, которые уже планируют летний отдых детей. По подсчетам экспертов, программа актуальна для 400 тысяч российских семей.

Ожидается, что родители смогут вернуть до 50% стоимости путевки ребенка, но не более 20 тысяч рублей. Оплачен отдых должен быть картой "Мир". Список участников программы будет опубликован на сайте Ростуризма. Правительство уже выделило на эти цели 5 млрд рублей. Программа рассчитана на срок до 15 сентября 2021 года.