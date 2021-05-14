В России прошла тренировка по использованию ДЭГ

Систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не обмануть – участники не смогут проголосовать дважды. К таким выводам пришли эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ).

В Общероссийской тренировке по использованию системы (ДЭГ) приняли участие более миллиона избирателей. Эксперты проверяли, как система защищена, насколько удобна в использовании. По оценке специалистов, с точки зрения интерфейса платформа полностью готова.

"Невозможно отследить, как проголосовал какой-либо конкретный избиратель. Тайна голосования и анонимность избирателей всецело соблюдается, как и сохранность голосов – возможность фальсификации исключена",

– сделал вывод председатель Ярославского регионального отделения "Корпуса "За чистые выборы" Игорь Ершов.

Использование ДЭГ не вызвало затруднений у голосующих – все просто, доступно. Вся процедура занимает минут пять. Повторно проголосовать система уже не дает, даже если попытаться получить код доступа на другой номер телефона, подтвердил председатель Совета молодых юристов Воронежского отделения Ассоциации юристов России Сергей Хаустов на сайте НОМ.

Эксперты пришли к мнению, что подобная система будет пользоваться все большей популярностью у россиян, ведь для того, чтобы проголосовать, не нужно тратить время и куда-то ехать. Сделать выбор можно в любом месте, где есть Интернет.

Однако над системой безопасности, исключающей внешнее вмешательство, нужно продолжать думать, считает завкафедрой государственного и административного права Самарского университета Виктор Полянский. И естественно, не стоит забывать про традиционные способы голосования, чтобы не ставить в сложное положение граждан, которые не владеют цифровыми технологиями.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала, что перед выборами в Госдуму – 2021 в России пройдут две тренировки по онлайн-голосованию. По их результатам будут определены регионы, жители которых получат возможность проголосовать дистанционно.

Единый день голосования в России состоится 19 сентября 2021 года.

