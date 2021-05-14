Изменился за полгода: ректор колледжа рассказала об устроившем бойню Галявиеве

Изменился за полгода: ректор колледжа рассказала об устроившем бойню Галявиеве
Фото: vk.com/region_kazan116/www.globallookpress.com
В учебном заведении считают, что на молодого человека мог кто-то сильно повлиять

Застреливший девять человек в казанской гимназии Ильназ Галлявиев принимал активное участие в жизни колледжа, учился всегда на хорошие оценки и даже выступал волонтером. Однако за последние шесть месяцев с молодым человеком что-то произошло, сообщила ректор учебного учреждения Нэлла Прусс.

Ректорат же полагает, что виноваты компьютеры – юноша ушел с головой в гаджеты. Однако до этого Галявиев исправно посещал пары. Правда, полтора года назад от него съехали родные. Внешне же Ильназ никогда не вызывал вопросов: был опрятным и активным, участвовал в жизни своего колледжа. По истечении трех с лишним лет учебы в "ТИСБИ" молодой человек перестал ходить в колледж – после Нового года он уже там не появлялся, сообщает РИА "Новости".

Староста группы, в которой учился Ильназ, Роберт Сибгатуллин, считает, что на молодого человека могли повлиять извне. Парень держался скромно и старался нигде не светиться: Галявиева нет практически ни на одном фото с группой. Однако с сокурсниками он общался вполне нормально.

"Сидел на первой парте сидел, так как плохое зрение было. За девчонками не гонялся – просто не способен был в силу характера", – рассказал староста группы.

Роберт уверен, что Ильназ не смог бы провернуть подобное в одиночку. А полгода назад убийца предложил своему одногруппнику вступить в секту, хотя студенты подумали, что Галявиев таким образом просто шутит, передает Е1.ru.

Ранее сообщалось, что специалисты не обнаружили никаких следов психотропных веществ в организме Галявива по итогам экспертизы. Молодой человек явился в родную школу с оружием и открыл огонь по детям в трезвом состоянии.

Егор МАЛКОВ

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