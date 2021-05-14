Эксперт назвал преимущества расположения российской базы в Судане

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"Красное море само по себе имеет стратегическое значение. Через него пролегает один из основных торговых маршрутов – из Восточной Азии в Европу",
– уточнил эксперт.
Среди козырей он также назвал военное присутствие в Северной Африке и оперативные возможности в одной из самых загруженных транспортных артерий мирового океана, которые соответствуют интересам великой державы.
"Морякам Северного и Балтийского флотов больше не нужно будет совершать довольно длинные и изматывающие переходы, дабы провести несколько месяцев в Индийском океане. Также, появляется возможность конвоирования иранских кораблей по всему Красному морю. В конце концов, образуется необлагаемый транзит российских военных грузов",
- пояснил автор.
По его словам, Военно-морской флот СССР присутствовал в Красном море и Индийском океане на постоянной основе с 1964 года. Первый пункт материально-технического обеспечения ВМФ был основан в гавани сомалийского города Бербера.
"Позже из-за гражданских войн СССР был вынужден покинуть эту базу и в нее вошли уже американские силы. В 21 веке база в Порт-Судане рискует отчасти повторить судьбу пункта МТО в Бербере, США всеми силами стремятся "подсластить" суданскую сторону различными кредитами, экономическими вливаниями и спустить на тормозах появление России в Красном море", – рассказал эксперт.
"Борьба" двух держав в Судане оказалась не только кулуарной, считает он. За несколько дней до визита в Порт-Судан российского фрегата "Адмирал Григорович", в гавань вошел американский скоростной экспедиционный транспорт. Затем, 1 марта в порт вошел уже американский эсминец.
В конце апреля ряд прозападных СМИ сообщили о приостановке соглашения между Суданом и Россией. Автор полагает, что это было сделано с целью прощупывания почвы.
"Огонь в масло подливало и достаточно долгое молчание российской стороны по поводу данной информации. К счастью, новость о приостановке соглашения оказалась фейком", – добавил он.
Эксперт отмечает, что дела с возведением пункта МТО ВМФ России в Порт-Судане действительно стали замедляться, информирование общественности о процессе становления базы сошло на нет.
"Будет очень прискорбно, если американская "мягкая сила" вновь окажется сильнее, чем наша. Нужно найти точки более весомые точки соприкосновения и интенсифицировать процесс ратификации соглашения местным парламентом",
– считает автор.
По его мнению, нельзя допускать выдавливания российских интересов американцами, заведомо зная, что "уважаемые партнеры" ответственно прикладывают руку к антироссийским действиям по всему миру.
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