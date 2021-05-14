26-летняя Эльвира Игнатьева погибла во вторник, 11 мая, защищая учеников

Портреты Эльвиры Игнатьевой, учительницы английского языка, которая погибла при стрельбе в казанской школе №175, появились в разных городах России на медиафасадах холдинга Maer и компании Russ Outdoor.

Экраны размещены так, что водители и пешеходы издалека видят улыбку 26-летней женщины, которая погибла, защищая своих учеников. Поэтому портреты помечены хэштегом #УчительГерой.

Акция проводится при поддержке АНО "Национальные приоритеты". На нее откликнулись участники Всероссийского конкурса "Большая перемена" президентского проекта "Россия – страна возможностей". Они записали видеообращения со словами соболезнования семьям погибших и пострадавшим в Казани и поблагодарили педагогов, которые делали все для спасения детей.

"Вы – пример истинного и безвозмездного героизма. Ваши подвиги мы не забудем. Спасибо вам!"

– обратился к учителям гимназии №175 победитель "Большой перемены" Даниял Шабанов из Дагестана.

Ранее мужество и героизм казанских педагогов отметил глава Минпросвещения.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с оружием. Он взорвал самодельную бомбу и открыл огонь по школьникам и сотрудникам гимназии. Погибли 9 человек, еще более 20 пострадали. Галявиев арестован.