"Как в зоопарке": принц Гарри пожаловался на свои страдания в королевской семье

"Как в зоопарке": принц Гарри пожаловался на свои страдания в королевской семье
Принц Гарри. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Наследник британской короны поделился переживаниями

Наследник британской короны, принц Гарри заявил, что однажды оказался в вечном цикле "боли и страданий". Герцог также  раскритиковал своего отца, принца Чарльза, за воспитательные методы.

Так, на подкасте Armchair Expert герцог признался, что чувствовал угнетение из-за отцовского воспитания – в один момент наследник британской короны решил, что "разорвет" этот цикл.

"В современном мире откровенные высказывания можно назвать признаком силы, но не слабости", – убежденно заявил герцог Сассекский.

Долгое время принц испытывал противоречия, так как был "рабочим членом" семьи британской короны. Хотя сам герцог никогда не желал заниматься подобными вещами. В итоге же наследник рассорился с отцом – принц Чарльз перестал отвечать на его звонки после того, как он отправился по миру со своей супругой, американской актрисой Меган Маркл.

Принц также признался, что устал от пристального внимания со стороны прессы, которая наблюдает за каждым его шагом.

    "Мне не нужно было это все. Посмотрите, что произошло с моей мамой (принцесса Диана погибла в 1997 году в автокатастрофе – Прим. Ред.). Это похоже на какой-то зоопарк", – приводит заявление Гарри CNN.

    Ранее британский публицист Дункан Ларкомб заявил, что герцог сожалеет о брошенных словах в адрес родной семьи во время интервью Опре Уинфри, из-за чего испытывает муки совести. После скандального выпуска с американской телеведущей Гарри поговорил о произошедшем с Чарльзом и Уильямом, однако, считает писатель, отношения с родственниками принц так и не наладил, так как диалог оказался пустым.

    Егор МАЛКОВ

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