Россиян призвали поторопиться с регистрацией в конкурсе "Лидеры России"

Россиян призвали поторопиться с регистрацией в конкурсе "Лидеры России"
Фото: utmn.ru / via Global Look Press / www.globallookpress.com
На отправку анкет осталось три дня

Желающим участвовать в конкурсе управленцев "Лидеры России" следует поторопиться – регистрация на четвертый сезон заканчивается 17 мая. Об этом напомнил Министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Как наставник трека "Наука", глава ведомства особо обратил внимание научных работников на шансы, который дает конкурс – это возможность и обменяться идеями, и получить новые знания и навыки.

"Наука – уникальный вид человеческой деятельности. Сегодня наука пронизывает все отрасли экономики и, в каком-то смысле, является фактором национальной безопасности. Без приоритетного внимания к науке невозможно развитие государства",

убежден глава Минобрнауки. Он напомнил, что участвовать в конкурсе могут граждане РФ до 55 лет с управленческим и исследовательским опытом при наличии хотя бы одной научной публикации или патента.

Фальков также призвал активнее подавать заявки на участие в конкурсе молодых людей, слушателей высших и средних специальных учебных заведений – для россиян в возрасте от 18 до 25 лет открыт специальный трек "Студенты".

Прием заявок прекратится в 23:59 мск 17 мая. С 20 мая начнутся первые тесты.

"Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Многие победители и участники первых трех сезонов конкурса уже занимают высокие должности, в том числе глав регионов, городов, больниц и учебных заведений.

Николай ВИКТОРОВ

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