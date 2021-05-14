Злоумышленника отправили за решетку

Житель города Ногинск украл у предприятия, специализирующегося на производстве пластиковых окон, электроинструменты и оргтехнику. В полицию обратилась представительница фирмы.

Общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Стражам правопорядка удалось выйти на след предполагаемого вора, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Злоумышленником оказался ранее судимый 21-летний молодой человек. Парня заключили под стражу.

Часть похищенных инструментов вернули потерпевшей, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно, что в Московской области поймали таксиста, который украл посылку с более чем миллионом рублей.