Павильоны "Здоровая Москва" за три дня посетили семь тысяч человек

Поликлинические пункты в парках оборудованы самой современной техникой, в том числе цифровыми ЭКГ

Жители столицы активно проходят диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва". Их работу возобновили во вторник, 11 мая, и за три дня там уже прошли обследование семь тысяч человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект "Здоровая Москва" был запущен в 2019 году. Прошлым летом из-за пандемии коронавируса мобильные поликлиники не открывали, но сейчас павильоны в парках вновь распахнули двери для пациентов.

Работать они будут без выходных, с 8:00 до 20:00 весь летний период, а если погода позволит, то и в первые дни осени, рассказала Анастасия Ракова.

Для посещения не требуется предварительная запись. Главное принести с собой паспорт или другое удостоверение личности и полис ОМС. И все – можно пройти полную диспансеризацию.

"Примерно сутки ждать результатов анализа, и если есть отклонения, вам будет звонок от врача телемедицинского центра",

– пояснила заммэра. Летние павильоны "Здоровая Москва" бывают двух типов – большие и малые. Прием ведут врачи московских поликлиник, а встречают и консультируют специалисты центров "Мои документы".

Малых павильонов установлено 37. В них есть кабинеты доврачебного осмотра, процедурный и прививочный кабинеты. Работают также два кабинета терапевта, кабинет УЗИ и акушерско-смотровой кабинет. В девяти больших павильонах открыты дополнительные кабинеты для осмотра.

Павильоны расположены в городских парках разных районов столицы. Так что можно отправиться на прогулку и заодно проверить здоровье. Везде можно сделать различные исследования крови, в том числе на сахар и холестерин, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ. Мужчины старше 40 лет могут сдать ПСА-тест на риск развития рака предстательной железы, причем при стандартной диспансеризации это обследование проводят после 45 лет и далее с шагом в пять лет. Женщины до 39 лет могут сделать УЗИ молочных желез и т.д. За час можно пройти более 10 исследований.

В целом в павильонах установлено свыше 1,5 тыс. единиц оборудования, в том числе и современной высокотехнологичной медицинской техники. Павильоны подключены к единому цифровому контуру московского здравоохранения, поэтому данные обследований автоматически попадают в электронную медицинскую карту.

Как ранее рассказал мэр столицы Сергей Собянин, сейчас, помимо обследований, в павильонах "Здоровая Москва" можно сделать прививку от COVID-19.