Проект помог многим выпускникам трудоустроиться

В российской столице набирает популярность сервис "ВРаботе". Проект стартовал летом прошлого года и уже привлек огромное число работодателей и кандидатов на трудоустройство. Основной целью сервиса является помощь студентам и молодым специалистам в поиске работы.



Так, менее чем за год функционирования через сервис прошло более 5 тысяч откликов выпускников. Всего на площадке зарегистрировались порядка 20 тысяч молодых людей.

Помимо помощи в поиске трудоустройства, платформа реализует еще одну важную задачу. Благодаря этому проекту студенты и выпускники получили отличную возможность пообщаться с профессионалами различных отраслей деятельности.

Более того, участникам площадки доступны профильные тренинги, которые помогают в выборе профессии, составлении резюме, а также раскрывают секреты успешного прохождения собеседований.

Как отметил глава проекта Амир Сараков, большинство студентов сталкиваются с проблемами после завершения вузов. Правильно выбрать будущее место трудоустройства – не самая простая задача. Сервис "ВРаботе" помогает молодым специалистам успешно справляться с этим вопросом.

Разработчики не стоят на месте и в этом году планируют запустить направление, в рамках которого будут разбираться проблемы и перспективы молодежного предпринимательства.

Бизнес-тренер Елена Калугина отметила, что данная площадка стала своего рода экосистемой, которая помогает молодым специалистам в поиске работы. В частности, проект проводит мероприятия, где дает возможность студентам наладить контакты с представителями различных организаций.