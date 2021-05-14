Простые ритуалы помогут исполнению сокровенных мечтаний

Иногда фортуна поворачивается лицом ко всем без исключения. Одним из таких счастливых дней является 14 мая. В эту дату празднуют день Акшая Тритья.



Согласно ведическому календарю, данное торжество выпадает на третий лунный день. В эту дату дневное и ночное светило проявляют максимальную активность. 14-го мая космическая энергия пронизывает все пространство и наделяет человека силой и вдохновением.

Однако, чтобы воспользоваться благоволением Вселенной, нужно выполнить ряд ритуалов. Так, опытный нумеролог Юлия Леонова рассказала: для привлечения удачи важно следить, чтобы время, место и обстоятельства не противоречили вашим планам. Раздраженность и конфликтные ситуации могут снизить благотворное влияние звезд.

Что нужно сделать 14 мая

Привлечь благодать в ваш дом поможет покупка золота и серебра. Эти два металла связаны с Солнцем и Луной. Их энергия благоприятно скажется на вашей жизни, отмечает "Пятый канал".

Также важно сделать хотя бы первый шаг к новому начинанию: запуску проекта или изучению нового предмета, например, иностранного языка.

А еще следует посетить место силы. Это могут быть различные храмы или церковь. Также подойдут мощные природные объекты.

Что запрещено делать 14 мая

В первую очередь, нужно оградить себя от негативных эмоций и не позволять конфликтным ситуациям вывести вас из себя.

Также звезды не рекомендуют брать в долг в этот день. В противном случае, финансовая удача может отвернуться от человека на долгие годы.

Еще 14 мая отмечают день Еремея Запашника. В пятницу лучше воздержаться от покупки и ловли рыбы.