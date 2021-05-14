Магическое 14 мая: что нужно успеть сделать до конца дня

Магическое 14 мая: что нужно успеть сделать до конца дня
Фото: Jiri Hubatka/ imageBROKER.com/ www.globallookpress.com
Простые ритуалы помогут исполнению сокровенных мечтаний

Иногда фортуна поворачивается лицом ко всем без исключения. Одним из таких счастливых дней является 14 мая. В эту дату празднуют день Акшая Тритья.

Согласно ведическому календарю, данное торжество выпадает на третий лунный день. В эту дату дневное и ночное светило проявляют максимальную активность. 14-го мая космическая энергия пронизывает все пространство и наделяет человека силой и вдохновением.

Однако, чтобы воспользоваться благоволением Вселенной, нужно выполнить ряд ритуалов. Так, опытный нумеролог Юлия Леонова рассказала: для привлечения удачи важно следить, чтобы время, место и обстоятельства не противоречили вашим планам. Раздраженность и конфликтные ситуации могут снизить благотворное влияние звезд.

Что нужно сделать 14 мая

Привлечь благодать в ваш дом поможет покупка золота и серебра. Эти два металла связаны с Солнцем и Луной. Их энергия благоприятно скажется на вашей жизни, отмечает "Пятый канал".

Также важно сделать хотя бы первый шаг к новому начинанию: запуску проекта или изучению нового предмета, например, иностранного языка.

А еще следует посетить место силы. Это могут быть различные храмы или церковь. Также подойдут мощные природные объекты.

Что запрещено делать 14 мая

В первую очередь, нужно оградить себя от негативных эмоций и не позволять конфликтным ситуациям вывести вас из себя.

Также звезды не рекомендуют брать в долг в этот день. В противном случае, финансовая удача может отвернуться от человека на долгие годы.

Еще 14 мая отмечают день Еремея Запашника. В пятницу лучше воздержаться от покупки и ловли рыбы.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Армия Швеции пригрозила создать проблемы для России

Военные стратеги "Тре Крунур" ищут у РФ слабые места на севере страны

Изменился за полгода: ректор колледжа рассказала об устроившем бойню Галявиеве

В учебном заведении считают, что на молодого человека мог кто-то сильно повлиять

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей