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Иногда фортуна поворачивается лицом ко всем без исключения. Одним из
таких счастливых дней является 14 мая. В эту дату празднуют день Акшая Тритья.
Согласно ведическому календарю, данное торжество выпадает на третий лунный день. В эту дату дневное и ночное светило проявляют максимальную активность. 14-го мая космическая энергия пронизывает все пространство и наделяет человека силой и вдохновением.
Однако, чтобы воспользоваться благоволением Вселенной, нужно выполнить ряд ритуалов. Так, опытный нумеролог Юлия Леонова рассказала: для привлечения удачи важно следить, чтобы время, место и обстоятельства не противоречили вашим планам. Раздраженность и конфликтные ситуации могут снизить благотворное влияние звезд.
Что нужно сделать 14 мая
Привлечь благодать в ваш дом поможет покупка золота и серебра. Эти два металла связаны с Солнцем и Луной. Их энергия благоприятно скажется на вашей жизни, отмечает "Пятый канал".
Также важно сделать хотя бы первый шаг к новому начинанию: запуску проекта или изучению нового предмета, например, иностранного языка.
А еще следует посетить место силы. Это могут быть различные храмы или церковь. Также подойдут мощные природные объекты.
Что запрещено делать 14 мая
В первую очередь, нужно оградить себя от негативных эмоций и не позволять конфликтным ситуациям вывести вас из себя.
Также звезды не рекомендуют брать в долг в этот день. В противном случае, финансовая удача может отвернуться от человека на долгие годы.
Еще 14 мая отмечают день Еремея Запашника. В пятницу лучше воздержаться от покупки и ловли рыбы.
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