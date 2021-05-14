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Руководитель Союза добровольцев Донбасса сообщил о своем желании принять
участие в предварительном голосовании единороссов. Александр Бородай уже подал
соответствующую заявку. Политик планирует принять участие в выборах от
Ростовской области.
Бородай отдельно подчеркнул, что ЛНР и ДНР удалось сохранить благодаря вмешательству российского лидера Владимира Путина. Политик убежден, что у жителей Донбасса есть особый долг перед российским главнокомандующим, который не оставил их в беде и помог противостоять украинским экстремистам. Именно поэтому Бородай хочет участвовать в выборах от партии единороссов.
Еще один активист Союза Максим Чичкин прошел регистрацию в Тульской области. Политик планирует посвятить себя помощи гражданскому обществу и предпринимателям. В Свердловской области от СДД в предварительном голосовании примет участие Максим Хлопин.
Напомним, 10 мая единороссы и представители Союза подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках будет осуществлена совместная гуманитарная деятельность и участие СДД в праймериз. Итоги предварительного голосования будут обнародованы 1 июня.
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