Как устранить засор в ванне: простой прием с душевым шлангом

Как устранить засор в ванне: простой прием с душевым шлангом
Фото: Mark Langridge/ moodboard/ www.globallookpress.com
Прочистить трубы можно без помощи сантехника

Засор в ванне или кухонной раковине может серьезно испортить домохозяйке настроение. В таких условиях принять ванну – целая проблема, а на кухне появляются сложности с приготовлением пищи и мытьем посуды.

Нередко в таких случаях отчаявшиеся хозяйки принимают решение обратиться к сантехнику, за услуги которого придется выложить приличную сумму. Однако, немного сноровки и свободного времени могут избавить не только от засора, но и от необходимости привлекать к устранению этой проблемы третьих лиц.

Для того чтобы самостоятельно справиться с бытовой неприятностью, потребуется любое чистящее средство и душевой шланг.

Для начала нужно залить средство в слив. Можно брать любое полюбившееся хозяйке. В крайнем случае, подойдет стиральный порошок – хватит примерно полстакана.

Порошок действует следующим образом: он высыхает в сливе и образует пробку. Потом сильный напор горячей воды вместе с пробкой прочищает трубы. Кроме того, он собирает на себя жир со стенок.

В таком состоянии слив нужно оставить на полчаса (лучше на час или, если есть время, на три-четыре часа). После этого берем в руки душ. Лейку нужно открутить от шланга. Убрать защитную резинку и включить сильный напор максимально горячей воды.

Струю воды направляем в слив. Нужно быть аккуратным, чтобы не обжечься. В течение 5 минут весь мусор и загрязнения выйдут на поверхность. Засор устранен. Простое и эффективное средство серьезно облегчит жизнь домохозяек и сэкономит семейный бюджет.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что лучше не смывать в раковину, чтобы избежать засоров.

Ольга ФЕДОРОВА

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