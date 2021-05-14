Близкие преступника скрывают место его захоронения

14 мая СМИ сообщили, что прах устроившего настоящие военные действия на территории своего особняка россиянина Владимира Барданова предали земле. Траурная церемония проходила в условиях строжайшей секретности.

Похоронить преступника без лишней огласки решили его родственники. По всей видимости, близкие люди злодея хотели оградить себя от сомнительной славы. Таким образом, неизвестно даже, где конкретно похоронили мужчину, который на протяжении нескольких часов вел ожесточенную перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов.

О том, что тело мытищинского стрелка предали земле, рассказал юрист Арслан Акавов. Адвокат представляет интересы семьи погибшего и согласился побеседовать с журналистами издания "Московский комсомолец".

По его словам выходит, что Барданова отправили в последний путь еще в начале мая. Родные очень не хотели, чтобы на траурной церемонии присутствовали журналисты и зеваки. Адвокат поддерживает такое решение родственников, так как прощание с близким человеком, чтобы он не натворил, не должно проходить на виду праздных любопытствующих.

При этом родственники преступника придумали хитроумный план, чтобы сохранить траурную церемонию в тайне. Они пустили дезинформацию, заявив, что тело покойника якобы пока отказываются выдавать родным.

Напомним, Барданов устроил "боевые действия" в масштабах собственного участка 30 марта. Правоохранители заподозрили 61-летнего россиянина в причастности к незаконному обороту оружия. Мужчина решил не сдаваться и открыл по стражам порядка огонь. Также он кинул в правоохранителей две гранаты, а после забаррикадировался в доме. Спецоперация по захвату преступника длилась 12 часов. В какой-то момент особняк вспыхнул. Позже стражи порядка обнаружили в помещении бездыханное тело стрелка.

К слову, недавно стало известно, что родные стрелка из Мытищ открестились от его зоопарка. Родственники мужчины не в состоянии содержать зверей, среди которых медведи, барсук и аллигаторы.