Тест: достаточно ли вы наблюдательны

Тест: достаточно ли вы наблюдательны
Фото: kati/ imageBROKER.com/ www.globallookpress.com
Одна картинка и несколько вопросов - сможете ответить на все правильно?

Задача теста достаточно проста: на картинке изображен приезд туристов в лагерь. Многочисленные детали подскажут правильные ответы на вопрос – достаточно включить логику и наблюдательность. 

Если затрудняетесь ответить, присмотритесь лучше. Вдруг заметите что-то важное.

Роман ИГНАТОВ

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