Тест: достаточно ли вы наблюдательны

Одна картинка и несколько вопросов - сможете ответить на все правильно?

Задача теста достаточно проста: на картинке изображен приезд туристов в лагерь. Многочисленные детали подскажут правильные ответы на вопрос – достаточно включить логику и наблюдательность.

Если затрудняетесь ответить, присмотритесь лучше. Вдруг заметите что-то важное.