Тест: достаточно ли вы наблюдательны

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Задача теста достаточно проста: на картинке изображен приезд туристов в лагерь. Многочисленные детали подскажут правильные ответы на вопрос – достаточно включить логику и наблюдательность.
Если затрудняетесь ответить, присмотритесь лучше. Вдруг заметите что-то важное.
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