Наши путешественники оказались самыми щедрыми

Пандемия коронавирусной инфекции нанесла колоссальный урон во многих сферах экономики. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, и бизнесмены начинают подсчитывать потери от экономического кризиса. Так, в Европе с ужасом осознали, что отсутствие российских туристов на местных курортах нанесло сокрушительный удар по коллективному кошельку Евросоюза.



У европейцев было достаточно времени поразмыслить о потерях в различных отраслях бизнеса. Они даже решили сравнить наших туристов с отдыхающими из других государств.

Такое аналитическое исследование провели авторы немецкой газеты Die Welt. По их данным, в плане щедрости российские туристы находятся вне конкуренции. Эксперты отметили, что отдыхающие россияне в среднем тратят больше всего денег в день на человека.

Из-за такой расточительности наших сограждан очень рады были видеть на европейских курортах. Пандемия же перечеркнула серьезную статью дохода европейцев.

Специалисты также подсчитали, что за допандемийный 2019 год человечество суммарно потратило 34,5 миллиарда долларов на зарубежные путешествия. По этому показателю наши сограждане занимают седьмое место в мире.

Ранее стало известно, куда можно отправиться отдохнуть за небольшие деньги. Россияне начинают отдавать предпочтение бюджетным курортам.