Иностранная технология обеспечит садовода горой клубней

Картошка настолько удачно вписалась в русскую кухню, что кажется многим нашим традиционным блюдом. Хотя на самом деле повсеместно выращивать картофель в России начали только пару столетий назад. Так что воспользоваться советами более опытных в этом плане народов – дело нелишнее.



Картофель впервые начали выращивать в Южной Америке. Логично, что американский способ является одним из самых лучших.

Американский способ выращивания картофеля

На родине картошку сажают в неглубокие борозды. Глубина места проживания посевной картошки примерно 10 сантиметров. Такие борозды можно сделать простой дачной тяпкой. Перед этим, конечно, нужно хорошенько вскопать землю. Расстояние между грядками должно быть порядка 0,7 метра.

Теперь в проделанные борозды нужно разложить посевной материал. Расстояние между картофелинами должно быть порядка 20 сантиметров. Затем почву подгребают с бока борозды и закрывают ей картофель. Таким образом получается небольшой гребень.

Американцы уверяют, что данный способ идеальный: картофелина не перегреется под солнцем, однако в почве ей будет достаточно тепло.

Также в Америке считают правильным удобрять землю под картошку в осенние месяцы. Для этого отлично подходит перепревший навоз. Однако можно прикормить картофель и непосредственно в момент посадки.

В итоге при минимальных трудозатратах получается максимальный результат – урожай выходит богатый с крупными клубнями.

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