Телеведущий поделился с актрисой интересными фактами о стране

Владимир Соловьев славится своими резкими и порой жесткими высказываниями в адрес тех, с чьей позицией он не согласен. В этот раз "под обстрел" попала Чулпан Хаматова, которая не так давно приобрела землю и получила вид на жительство в Латвии.

Телеведущий сразу же подчеркнул, что уважительно относится к актрисе, которая активно занимается благотворительностью. Но все-таки не смог пройти мимо ее высказывания, согласно которому многим талантливым артистам приходится покидать Россию и переезжать в Латвию. Все дело в том, считает звезда сериала "Зулейха открывает глаза", что на родине начинающие звезды не могут состояться в профессии.

"У нее нет возможности как-то состояться в профессии в РФ? Или ей надо как-то провести эти фразы в стране, где проходят нацистские марши, где сажают в тюрьму наших ветеранов?"

– не унимался Соловьев в эфире передачи "Соловьев LIVE".

Журналист решил напомнить Хаматовой о ситуации, которая творится в Латвии. Соловьев поинтересовался, неужели актриса действительно не знает об ущемлении русскоговорящих людей или, например, о том, что министр иностранных дел Латвии гордится своим дедом, который был нацистом.

Также Соловьев рассказал звезде о марше ветеранов СС, который не так давно прошел в стране. Свою гневную тираду телеведущий закончил заявлением, что у некоторых современных российских артистов "функции мозга зачастую вторичны".

Ранее Соловьев разнес посягнувшую на Парад Победы Собчак.