Телеведущей отказали в статусе настоящей журналистки

Трагедия, произошедшая 11 мая в школе №175 в Казани, потрясла всю Россию. Бойню в учебном заведении обсуждали также и в программе "60 минут" на "России 1". После очередного выпуска руководство колледжа ТИСБИ, откуда был отчислен устроивший стрельбу Ильназ Галявиев, раскритиковало ведущую передачи Ольгу Скабееву.

В программе от 13 мая в студии программы обсуждали вопрос, была ли возможность у руководства колледжа разглядеть странное поведение Галявиева, чтобы предотвратить трагедию. В эфире Скабеева говорит о том, что ректор учебного заведения Нэлла Прусс уверяет, что юноша был тихим и спокойным. Однако ее слова возмущают телеведущую. Скабеева поведала гостям передачи, что якобы Галявиев как-то принес в колледж интимную игрушку и ею угрожал студентам, и предложила посмотреть соответствующее видео, чтобы убедиться в том, каким на самом деле он был. Журналистка пришла в негодование от такого поведения задержанного и задала риторический вопрос, можно ли было заранее обратить на него внимание.

Ректор пришла в недоумение от слов ведущей. Как заявила Прусс на пресс-конференции, Скабеева сказала неправду, а информация, которую транслировали об учебном заведении, – "фейк".

Она добавила, что не смотрит эту передачу и не считает Ольгу настоящей журналисткой.

Проректор вуза Дмитрий Поляков поддержал свою коллегу. Он заявил изданию "МК", что показанные в эфире кадры к их учебному заведению не имеет никакого отношения – таких классов там попросту нет, да и запечатлены в ролике не студенты ТИСБИ.

Поляков признался, что ему "стыдно за федеральный канал", который распространяет непроверенные данные.

Руководство колледжа отметило, что Галявиев до определенного времени был спокойным и прилежным учеником, но в начале года все изменилось – он начал пропускать занятия и его отчислили. То, что произошло в школе, для всех стало шоком.