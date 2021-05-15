"Стыдно за канал": Скабеева попала в скандал из-за напавшего на школу в Казани

"Стыдно за канал": Скабеева попала в скандал из-за напавшего на школу в Казани
Ольга Скабеева. Кадр youtube.com
Телеведущей отказали в статусе настоящей журналистки

Трагедия, произошедшая 11 мая в школе №175 в Казани, потрясла всю Россию. Бойню в учебном заведении обсуждали также и в программе "60 минут" на "России 1". После очередного выпуска руководство колледжа ТИСБИ, откуда был отчислен устроивший стрельбу Ильназ Галявиев, раскритиковало ведущую передачи Ольгу Скабееву. 

В программе от 13 мая в студии программы обсуждали вопрос, была ли возможность у руководства колледжа разглядеть странное поведение Галявиева, чтобы предотвратить трагедию. В эфире Скабеева говорит о том, что ректор учебного заведения Нэлла Прусс уверяет, что юноша был тихим и спокойным. Однако ее слова возмущают телеведущую. Скабеева поведала гостям передачи, что якобы Галявиев как-то принес в колледж интимную игрушку и ею угрожал студентам, и предложила посмотреть соответствующее видео, чтобы убедиться в том, каким на самом деле он был. Журналистка пришла в негодование от такого поведения задержанного и задала риторический вопрос, можно ли было заранее обратить на него внимание. 

Ректор пришла в недоумение от слов ведущей. Как заявила Прусс на пресс-конференции, Скабеева сказала неправду, а информация, которую транслировали об учебном заведении, – "фейк". 

Она добавила, что не смотрит эту передачу и не считает Ольгу настоящей журналисткой. 

Проректор вуза Дмитрий Поляков поддержал свою коллегу. Он заявил изданию "МК", что показанные в эфире кадры к их учебному заведению не имеет никакого отношения – таких классов там попросту нет, да и запечатлены в ролике не студенты ТИСБИ.

Поляков признался, что ему "стыдно за федеральный канал", который распространяет непроверенные данные.  

Руководство колледжа отметило, что Галявиев до определенного времени был спокойным и прилежным учеником, но в начале года все изменилось – он начал пропускать занятия и его отчислили. То, что произошло в школе, для всех стало шоком. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость226714
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Гость из другой страты
А вот это очень похоже на фейк. Скобееву давно хотят опорочить. Держитесь Ольга, сейчас на Вас навалят всего
Она сама себя порочит. Базарная тетка с приклеенными ногтями. На шоу поведение хабалки. Отрабатывает свои миллионы. За правду таких денег на платят.
Гость233710
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Руководство колледжа противоречит само себе. Разве то, что "в начале года все изменилось - он начал пропускать занятия и его отчислили" не являлось поводом для выяснения причины такого поведения ученика? Или "С глаз долой - из сердца вон". Вот и результат невыясненных обстоятельств не заставил себя долго ждать.
Гость236002
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Но ведь возможно и проверить запись. И если это действительно в колледже, привлечь их как соучастников.
Гость223295
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Эту гнусавую Скабееву давно пора гнать поганой метлой с телевидения.
Гость из другой страты
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А вот это очень похоже на фейк. Скобееву давно хотят опорочить. Держитесь Ольга, сейчас на Вас навалят всего
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