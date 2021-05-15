Нельзя сажать после картофеля и томатов: как добиться обильного урожая баклажанов

Нельзя сажать после картофеля и томатов: как добиться обильного урожая баклажанов
Фото: Adelheid Nothegger/ imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Рассада этого овоща очень чувствительна, поэтому с ней нужно обращаться осторожно

Чтобы получить хороший урожай баклажанов, нужно постараться. Ведь вырастить хорошую рассаду этого овоща – еще только пол дела. Маленькие хитрости же помогут добиться богатого урожая.

Как высаживать рассаду баклажанов в открытый грунт

Выбирать для этого овоща нужно рыхлую, плодородную почву. Ведь эта культура не любит много влаги. Также нельзя сажать баклажаны там, где в прошлом сезоны рос картофель, были помидоры. А вот земля после огурцов, лука и дыни очень понравится этому растению. 

В момент работ почва должна прогреться как минимум до +15°C. Как правило, это конец мая – начало июня. 

Лунки для высадки рассады нужно делать по схеме 30 на 60 см. Баклажаны не любят тесноту, поэтому чем больше пространства есть у растения, тем больше шансов на хороший урожай. 

Высаживать сеянцы в ясный день и слишком глубоко опасно. А перед началом работ стоит положить в лунки пару столовых ложек золы, а затем почву полить раствором воды с марганцовкой, чтобы защитить растение от вредителей и болезней. 

Рассада баклажанов может долго приживаться, часто листья сеянцев даже желтеют. Чтобы этого избежать, стоит обеспечить овощу тень искусственным образом, потому что когда сеянцы приживутся им нужен солнечный свет. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему нельзя пикировать рассаду баклажанов. 

Полина ИВАНОВА

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