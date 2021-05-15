Москвичам рассказали об основных исследованиях в технопарке "Красносельский"

Москвичам рассказали об основных исследованиях в технопарке "Красносельский"
Фото: pixabay.com
Ученые имеют возможность проводить уникальные и перспективные эксперименты

В столичном технопарке "Красносельский", который основан на базе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), рассказали об основных направлениях проводимых исследований. 

На сегодняшний день развитие аквакультуры – один из основных трендов рыбохозяйственного комплекса, поскольку благодаря этому появляется возможность получать в разы больше продукции, нежели можно добыть в условиях дикой природы. 

Сейчас в технопарке трудится примерно 550 человек, 140 из которых - кандидаты и доктора наук. На 12 тысячах квадратных метров расположились: учебный центр пищевых технологий, инжиниринговый центр аквакультуры, группа ИТ-разработки и уникальный комплекс молекулярной генетики.

Заместитель директора института по научной работе Вячеслав Бизиков отметил, что технопарк – это место, которое сочетает в себе науку и бизнес. 

Переходя к исследованиям, одно из основных направлений "Красносельского" -  эксперименты в области индустриальной аквакультуры и развитие технологий выращивания ценных видов гидробионтов. Например, в технопарке вывели гибридов белуги и стерляди – бестеров, которые легче адаптируются к жизни в искусственных условиях. 

Также была разработана первая в мире технология, позволяющая выращивать камчатского краба. 

Молодые особи выращиваются прямо на территории технопарка. Для этого используются специальные инкубационные установки. Этот процесс непростой, особенно трепетного отношения требует питание, пишет mos.ru. 

Кстати, в экспериментах по селекции особей исследователям помогают технологии криоконсервации. 

Самое перспективное направление – генетика. В рамках исследований активно применяются генетические исследования. В будущем это может позволить взять одну рыбу из водоема и опередить, сколько и каких видов рыб там обитает. 

В перспективе аквакультура может способствовать развитию экономики. В частности, в Норвегии развитие аквакультуры привело к тому, что страна начала поставлять миллионы тонн семги и форели на рынки России, США и Европы. 

Сейчас специалисты "Красносельского" размышляют и над другими проектами. Например, разведением креветок. Не исключено, что в будущем можно будет выращивать креветок в охладительных прудах электростанций, используя остаточное тепло воды.

Юлия МИХАЙЛОВА

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