К расположению растений на грядках нужно относиться внимательно

Чеснок – крайне полезное растение. Он не только отлично борется с бактериями, но и поднимает иммунитет благодаря повышенному содержанию фитонцидов. Однако при посадке растения нужно учитывать его соседство с другими культурами. Это позволит вырастить богатый и здоровый урожай.

Морковь

Это соседство можно смело считать одним из самых удачных, поскольку чеснок помогает устранить тлю, а морковь не только уплотняет посадки чеснока, но и благодаря каротину позволяет сохранять зеленую ботву у чеснока намного дольше. Это значит, что головки у чеснока будут крупными.

Помидоры

Если вы выращиваете помидоры не в теплице, тогда можно посадить рассаду между рядков чеснока. Такие томаты будут менее уязвимы к фитофторе. Кстати, при посадке помидоров не забудьте покрыть землю мульчей, чтобы грунт дольше сохранял влагу.

Салат

В этом случае чеснок может помочь отпугнуть от сочных листьев салата слизней, тлю и других вредителей, жаждущих полакомиться урожаем. При этом за две недели до уборки чеснока старайтесь ограничить полив салата, чтобы в почве не задерживалась влага.

Земляника

Если посадить чеснок рядом с садовой земляникой, это спасет ягоды от появления серой гнили. Также богатое фитонцидами растение спасет землянику от клещей, слизней и долгоносиков.

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