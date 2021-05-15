В какие дни высаживать капусту в открытый грунт

В какие дни высаживать капусту в открытый грунт
Фото: R. Bala/blickwinkel/www.globallookpress.com/
Для этого овоща нужно выбрать солнечные грядки

Как правило рассаду капуты опытные огородники высаживают в открытый грунт еще в начале мае. Однако если вы не успели этого сделать, то отчаиваться не стоит. Вырастить хороший урожай этого овоща вполне возможно, главное знать маленькие хитрости и благоприятные дни.

Как правильно высаживать капусту

Рассада капусты обычно готова к посеву, когда на ней есть 4-5 хороших листочка. На это обычно уходит от 30 до 50 дней. 

Размещать это растение не стоит там, где в прошлом году росла редька или репа. А вот почва, где ранее был картофель, огурцы и морковь, будет очень полезна для капусты. 

Выбирать нужно хорошо освещенные места, а после высадки рассады – поливать трижды в неделю. А рядом можно высадить бархатцы, чтобы они своим ароматом отпугивали вредителей, которые не прочь полакомиться капустой. 

Благоприятные дни в мае для посева капусты 

Капусту, как правило, сажают на растущую Луну. В 2021 году для этого процесса подойдут дни с 16 до 25 мая. С 26 по 31 этого делать не стоит. 

Благоприятные дни в июне для посева капусты 

В первом месяце лета тоже можно сажать этот овощ, но и тут нужно выбирать правильные дни. Если отправлять капусту в открытый грунт с 11 по 23 июня, то урожай порадует. Не стоит этого делать 1,4,5,9,10,24,27 и 28 числа. 

Полина ИВАНОВА

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Гость222685
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19 мая день Ирины Капустницы вот до него надо высадить капусту , проверено лично.
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