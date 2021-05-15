Для этого овоща нужно выбрать солнечные грядки

Как правило рассаду капуты опытные огородники высаживают в открытый грунт еще в начале мае. Однако если вы не успели этого сделать, то отчаиваться не стоит. Вырастить хороший урожай этого овоща вполне возможно, главное знать маленькие хитрости и благоприятные дни.

Как правильно высаживать капусту

Рассада капусты обычно готова к посеву, когда на ней есть 4-5 хороших листочка. На это обычно уходит от 30 до 50 дней.

Размещать это растение не стоит там, где в прошлом году росла редька или репа. А вот почва, где ранее был картофель, огурцы и морковь, будет очень полезна для капусты.

Выбирать нужно хорошо освещенные места, а после высадки рассады – поливать трижды в неделю. А рядом можно высадить бархатцы, чтобы они своим ароматом отпугивали вредителей, которые не прочь полакомиться капустой.

Благоприятные дни в мае для посева капусты

Капусту, как правило, сажают на растущую Луну. В 2021 году для этого процесса подойдут дни с 16 до 25 мая. С 26 по 31 этого делать не стоит.

Благоприятные дни в июне для посева капусты

В первом месяце лета тоже можно сажать этот овощ, но и тут нужно выбирать правильные дни. Если отправлять капусту в открытый грунт с 11 по 23 июня, то урожай порадует. Не стоит этого делать 1,4,5,9,10,24,27 и 28 числа.