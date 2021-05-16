Копеечное средство из аптеки обеспечит садовода обильным урожаем

Вкус хрустящего чеснока с грядки невозможно даже сравнить с магазинным овощем. Душистые дольки на ура идут в салаты, к ароматному мясу или просто вприкуску с хлебом для поддержания иммунитета. Однако, как и другие культуры, это растение требует заботы. Для того чтобы обеспечить себя крупными, здоровыми головками сочного чеснока, нужно подкормить овощ.



Идеальное время для очередного удобрения озимого чеснока – конец весны. В мае эта культура особенно нуждается в подкормке и полезных микроэлементах. Если насытить овощ всем необходимым, надземная часть растения не пожелтеет, а головки приступят к активному формированию.

Известно, что чесночок особенно сильно любит азот. Это вещество в изобилии содержится в нашатырном спирте. Опытные садоводы давно взяли на вооружение дешевое средство из аптечки.

Рецепт подкормки для озимого чеснока из нашатырного спирта

Оптимальное соотношение для удобрения этого овоща следующее: на 10 литров воды нужно взять 3 столовые ложки нашатырного спирта. Полив следует осуществлять так, чтобы часть раствора попала на "перышки".

Такое простое средство поможет дачникам добиться отличных результатов, и они долгие месяцы будут радовать своих домочадцев хрустящим свежим чесноком.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что можно сажать между рядами чеснока. К расположению растений на грядках нужно относиться внимательно.