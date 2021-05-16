Партия "Зеленые" определилась с новым председателем накануне выборов в Госдуму

Избранный глава сделал ряд заявлений

Партию "Зеленые" теперь возглавляет Андрей Нагибин, руководящий организацией "Зеленый патруль".



Новый глава партии успел пообщаться с прессой и сделал ряд заявлений. Так, "Зеленые" намерены принять участие в выборах в Государственную думу РФ, а также в региональные органы власти.

В планах – подготовка следующего съезда партии. Планируется, что на мероприятии представят и утвердят кандидатов в депутаты. У партии – серьезные амбиции, заверил Нагибин в разговоре с ТАСС.

Для решения злободневных проблем, таких как вырубка леса, незаконные свалки мусора и др., нужны проекты на региональном, муниципальном и районном уровнях. И здесь необходимы главы отделений в регионах, которые осведомлены о том, что в первую очередь нужно сделать на этих территориях.

"Проекты, направленные на повышение качества жизни, благоустройство собственных мест проживания, экологическое развитие городской среды, позволят вовлечь в работу большое число граждан, создадут ощущение сопричастности человека к решению своих и государственных задач на региональном уровне",

– заявил Нагибин.