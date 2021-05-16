Партия "Зеленые" определилась с новым председателем накануне выборов в Госдуму

Партия "Зеленые" определилась с новым председателем накануне выборов в Госдуму
Андрей Нагибин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Избранный глава сделал ряд заявлений

Партию "Зеленые" теперь возглавляет Андрей Нагибин, руководящий организацией "Зеленый патруль".

Новый глава партии успел пообщаться с прессой и сделал ряд заявлений. Так, "Зеленые" намерены принять участие в выборах в Государственную думу РФ, а также в региональные органы власти.

В планах – подготовка следующего съезда партии. Планируется, что на мероприятии представят и утвердят кандидатов в депутаты. У партии – серьезные амбиции, заверил Нагибин в разговоре с ТАСС.

Для решения злободневных проблем, таких как вырубка леса, незаконные свалки мусора и др., нужны проекты на региональном, муниципальном и районном уровнях. И здесь необходимы главы отделений в регионах, которые осведомлены о том, что в первую очередь нужно сделать на этих территориях.

"Проекты, направленные на повышение качества жизни, благоустройство собственных мест проживания, экологическое развитие городской среды, позволят вовлечь в работу большое число граждан, создадут ощущение сопричастности человека к решению своих и государственных задач на региональном уровне",

– заявил Нагибин.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

На Украине содрогнулись из-за слов Путина об "анти-России"

Экс-министр призвал украинцев быть начеку

Путин отреагировал на политическую зачистку на Украине

Россия будет своевременно отвечать на любые угрозы в свой адрес

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей