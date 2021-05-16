Финалисты международной премии Global Eventex Awards готовят празднование Дня молодежи

Мероприятие состоится 25-27 июня

Организаторы торжества выпускников "Алые паруса" и фестиваля "Таврида.АРТ" взяли победу на Международной премии Global Eventex Awards. Теперь прославившиеся в сфере организации культурных событий деятели вместе займутся подготовкой празднования Дня молодежи.

Торжественное мероприятие пройдет на территории нашей страны в период с 25-го по 27 июня. Помимо финалистов международной премии, в организации праздничного события участвуют крупнейшие молодежные проекты России.

Global Eventex Awards является одной из самых престижных премий в области организации культурных событий, проводится более 10 лет. В экспертном сообществе ее считают "Оскаром" в сфере культурных мероприятий. За историю премии в мероприятии поучаствовали более 85 государств. В качестве судей выступают опытные лидеры отрасли, а также известный журналисты и другие именитые эксперты.

"Золото" в этой премии России принес важнейший петербургский праздник молодежи "Алые паруса – 2020". Данное мероприятие получило сразу пять наград премии. Наивысших результатов удалось добиться в номинациях "Культурное мероприятие", "Праздничное", "Музыкальное" и "Арт-событие". Также "Паруса" взяли второе место за "Прямую трансляцию".

По мнению ведущего мероприятия Ивана Урганта, "Алые Паруса" – одно из важнейших молодежных событий в Северной столице.

Помимо этого, высокого звания победителя удостоился фестиваль "Таврида". Несмотря на то, что мероприятие проходило в Крыму, международные эксперты по достоинству оценили масштаб события. Фестиваль взял золото в номинации "Концерт". Помимо этого, высокие оценки получили музыкальное представление и диджитал-шоу.

Как отметил глава арт-кластера "Тавриды" Сергей Першин, победа мероприятия продемонстрировала, что для живого потока творчества барьеров и границ не существует.

Ольга ФЕДОРОВА

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