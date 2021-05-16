Источники, связанные с террористами «Исламского государства» опубликовали фото уничтоженного автомобиля Сирийского арабского Красного Полумесяца (САКП). Машина подорвалась на самодельном взрывном устройстве (СВУ) в районе сирийского города Эс-Сухнэ

Ответственность за атаку взяли на себя террористы "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). Взрыв произошел в начале мая в пустыне в районе Эс-Сухне. Боевики утверждают, что в результате еще одной атаки в этом же районе были захвачены пять бойцов правительственных сил, которых террористы казнили.

Это далеко не единственный случай проявления активности бандформирований в Сирийской пустыне. 10 мая сирийские правительственные силы понесли потели в результате взрыва СВУ. Семь военнослужащих погибли, несколько бойцов получили ранения разной степени тяжести.

За день до этого, 9 мая, отряд армии САР подорвался на мине, оставленной террористами. В результате взрыва погиб один военнослужащий, 19 человек были ранены. Террористы, скрывающиеся в пустыне, получают оружие и боеприпасы, а также прочее снабжение от уцелевших террористов на территории, которую незаконно занимают американские войска на востоке арабской страны.

На оккупированной США территории САР скрываются остатки ИГ, разгромленного вооруженными силами Дамаска при поддержке российских добровольцев. Они влились в ряды курдских группировок, лояльных Вашингтону. Джихадисты помогают своим заокеанским покровителям в незаконном нефтяном бизнесе, но при этом часто совершают атаки на позиции армии САР, терроризируют местных жителей, и временами совершают атаки против лояльных Штатам курдских сил.

Активность боевиков была сведена к минимуму, но на фоне слухов о выводе из региона российских добровольцев, которых отдельные СМИ связывают с "ЧВК Вагнера", террористы возобновили вылазки на контролируемые сирийским правительством территории.

Знакомые с ситуацией эксперты высоко оценивают роль российских специалистов в борьбе с терроризмом в Сирии. По их мнению, "ЧВК Вагнера" стала уникальным геополитическим феноменом, добиваясь успеха в наиболее сложных условиях.

Считается, что эта структура представляет из себя незарегистрированную вооруженную организацию, которая состоит из российских патриотов и бывших военнослужащих, которые продвигают идеи добра и справедливости в борьбе с террористами и провокациями стран НАТО.

Прототипом для "ЧВК Вагнера" послужили российские добровольцы, противостоявшие украинским националистам в Донбассе в 2014 году и не допустили геноцида русскоязычного населения.