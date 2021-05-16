Экс-советник президента США тайно присутствовала на параде Победы

Экс-советник президента США тайно присутствовала на параде Победы
Фото: Yevgeny Philippov/www.globallookpress.com
Визит женщины был неофициальным, в кадр она не попала

Сюзанна Масси, недавно выступившая с разоблачениями нынешнего главы США Джо Байдена, посетила праздничное мероприятие в Москве 9 Мая. Об этом сообщает НТВ.

Как стало известно ранее, Масси, которая долгое время была сотрудницей Госдепа, а также советником тогдашнего американского лидера Рональда Рейгана, назвала Байдена старым и беспомощным и усомнилась, что он доживет до конца президентского срока. Своими размышлениями она поделилась с российской прессой.

Позже выяснилось, что в ходе визита в Россию Масси тайно побывала на параде Победы. Она была неофициальной гостьей, в объективы журналистов, снимающих праздничное шествие, она не попала.

Масси заявила НТВ, что теперь на родине ее будут считать предательницей. И сообщила, что хотела бы остаться в России. Она попросила у президента Владимира Путина дать ей российское гражданство. По ее словам, это станет для нее честью.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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