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Сюзанна Масси, недавно выступившая с разоблачениями
нынешнего главы США Джо Байдена, посетила праздничное мероприятие в Москве 9
Мая. Об этом сообщает НТВ.
Как стало известно ранее, Масси, которая долгое время была сотрудницей Госдепа, а также советником тогдашнего американского лидера Рональда Рейгана, назвала Байдена старым и беспомощным и усомнилась, что он доживет до конца президентского срока. Своими размышлениями она поделилась с российской прессой.
Позже выяснилось, что в ходе визита в Россию Масси тайно побывала на параде Победы. Она была неофициальной гостьей, в объективы журналистов, снимающих праздничное шествие, она не попала.
Масси заявила НТВ, что теперь на родине ее будут считать предательницей. И сообщила, что хотела бы остаться в России. Она попросила у президента Владимира Путина дать ей российское гражданство. По ее словам, это станет для нее честью.
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