Натуральные огурчики будут радовать всю семью

Селекционеры хорошо постарались для удобства жителей России. Теперь те, кому не посчастливилось обзавестись дачным участком, могут смело выращивать натуральные овощи прямо у окна. При этом огурчики вырастут такими же сочными, хрустящими и богатыми витаминами.



СОРТА БАЛКОННЫХ ОГУРЦОВ

F1 Городской огурчик

Пучковый корнишон. Этот сорт отлично ветвится и начинает плодоносить примерно на 40-й день после появления всходов.

F1 Балконный

Тоже пучковый корнишон, каждый узелок дает порядка восьми завязей. Овощ вырастает сочным с ярким свежим вкусом.

1 Балаган

Относится к тому же подвиду, однако обладает слабым ветвлением. Дает обильный урожай с плотными, хрустящими огурцами.

F1 Календарь

У этого огурчика на выходе будут коротенькие плоды порядка 8 см длиной, масса каждого огурца составит около 85 г.

F1 Колибри

Домашние садоводы, выбравшие этот вид огурцов, на выходе получат небольшие бугорчатые огурчики.

F1 Махаон

Махаон вырастает в сочные плоды длиной до 11 см и 3,5 см в диаметре.

Все перечисленные огурчики обладают хорошей стойкостью к заболеваниям и ярко выраженными вкусовыми характеристиками.

УХОД ЗА ОГУРЦАМИ НА БАЛКОНЕ

В первую очередь, домашние садоводы должны помнить, что огурчики очень любят воду. Данную культуру нужно регулярно и обильно поливать. Если этого не сделать, на выходе плоды будут иметь горьковатый привкус.

В этом деле нужно отслеживать уровень влажности почвы. Она всегда должна быть слегка мокрой. Чем жарче за окном, тем чаще придется поливать растения.

Также необходимо отслеживать температурный режим. Выносить горшки с рассадой на террасу можно только тогда, когда на улице установится температура не ниже 15 градусов. Сеять семена следует примерно за четыре недели до предполагаемого срока выставления контейнеров на балкон.

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