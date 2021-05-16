Тысяча рублей за одну рыбку: в Сочи взвинтили цены перед летним сезоном

Тысяча рублей за одну рыбку: в Сочи взвинтили цены перед летним сезоном
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Предприимчивые продавцы разнообразной снеди хотят легких денег

В Сети появился ролик, где турист в Сочи разглядывает продукты в одной из палаток, изумляясь ценам. Стоимость некоторых товаров, видимо, взвинтили из-за наплыва туристов.

– Сколько вот эта форелька стоит? – интересуется мужчина, беря с прилавка небольшую рыбку.

– Тысячу, – невозмутимо отвечает продавщица.

– Штучка? – поражается отдыхающий.

Сушеную воблу в палатке продают по сто рублей. Апофеозом стал небольшой лоточек свежей малины, который так же предлагалось приобрести за тысячу рублей. Голубика была подешевле – всего 700 рублей.

– Приезжайте в Сочи. Если хотите покушать что-нибудь вкусное, – со смехом завершил турист свой репортаж. Видео опубликовано в телеграм-канале "Лента дна".

Ранее россияне, которые отправились в Сочи на майские праздники, назвали цены в кафе "адскими".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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