Цены на один из востребованных продуктов могут повыситься уже с 1 июня

Россиянам предстоит столкнуться с подорожанием сахара. Об этом журналистам рассказал представитель большого производства этого продукта.

Цены на этот продовольственный товар могут подняться "запредельно". Такое вполне возможно уже с первого дня лета, поставщики готовятся к этому.

Действие фиксированной стоимости сахара действует до 1 июня. Затем переработчики, скорее всего, станут закупать сырье у Объединенной зерновой компании, которую контролирует государство, что даст возможность заводам отпускать продукцию в розницу.

Основные участники рынка заключают сделки по этому востребованному у россиян продукту как минимум на год, а то и на два. При этом у ОЗРК "не очень привлекательные" цены.

Поскольку на юге страны шли дожди, собирать сахарную свеклу начнут гораздо позже, чем всегда. И запуск заводов придется отложить, предупредил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Он также рассказал, что нынешние объемы товара регулируются подписанными контрактами. Поэтому придется либо ждать нового урожая, либо приобретать дорогой импортный продукт.

Установленные ограничения, проблемы со сбором урожая и нарушение связей на рынке приведет к "запредельным" ценам на сахар в 2022 году. И избежать этого с помощью интервенционного фонда больше не получится, отметил Рылько в беседе с корреспондентом "Коммерсанта".

С ним полностью согласна представитель ОЗК Оксана Лут. Отставание в посевах сахарной свеклы и завершение действия фиксированных цен способно увеличить стоимость востребованного в стране продукта, пояснила она, передает URA.RU.

На днях была названа одна из причин повышения цен на продукты в России. По мнению, премьер-министра Михаила Мишустина, к этому привела жадность некоторых представителей рынка.

Ранее эксперты предсказали сахарный дефицит в нашей стране. Он возникнет из-за проблем по вине производителей, вызванных решением властей о заморозке цен на этот товар до июня 2021 года.