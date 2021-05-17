Зной воцарится в столице в разгар дня

Москвичей предупредили об "оранжевом" уровне опасности из-за сильной жары. Неблагоприятным прогнозом на понедельник, 17 мая, поделились синоптики.

Зной до +30˚C воцарится в столице в разгар дня. Начавшись за час до полудня, он продержится до вечера и пойдет на спад не раньше 18:00, сообщили в Росгидрометцентре.

До этого температурный рекорд в такой день был зафиксирован в Москве в 1897 году. Тогда 17 мая столбики термометров поднялись до +31˚C, указали "Интерфаксу" в столичном метеобюро. Постоянно наблюдать за погодой в главном городе страны начали в 1879-м.

Также сегодня в течение 12 часов – с 09:00 до 21:00 – ожидается сильный ветер, в том числе в Подмосковье. По данным синоптиков, порывы будут как минимум 15 м/секунду.

Не намного упадет температура и 18 мая. В этот день воздух прогреется до +27 ˚C. Лишь спустя день температура понизится до +24˚C, передает телеканал "360".