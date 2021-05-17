Что нельзя сажать рядом с помидорами в теплице

Что нельзя сажать рядом с помидорами в теплице
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые культуры плохо уживаются с томатами

Идеальные условия – когда у каждой культуры есть свое место. Однако не всегда можно высадить овощи на удалении друг от друга, поэтому случается, что даже опытные огородники их совмещают.

Считается, что и в теплице, и на грядках некоторые культуры плохо уживаются с томатами. Соседство нежелательно из-за того, что вредители и болезни, свойственные для одной культуры, могут навредить и томатам. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ РЯДОМ С ПОМИДОРАМИ

Многие огородники уверены, что ни в коем случае не стоит размещать поблизости с томатами огурцы. Пупырчатым жизненно необходима повышенная влажность грунта и воздуха, что крайне вредно для роста и развития помидоров.

Как представитель пасленовых, сладкий перец также не подходит, чтобы "селиться" рядом с помидорами. У него, как и у остальных, другие требования к условиям обитания.

Соседство петуний также неблагоприятно для томатов. Рассада этих цветов может заразить овощ опасным вирусом, вылечить от которого не удастся.

Не могут быть добрыми соседями томатов и баклажаны. На пользу этому не пойдут даже их "родственные связи". Однако в данном случае, можно найти выход. Томаты, которые вытягиваются в длину, надо посадить там, где они не смогут закрыть баклажаны, которым необходим свет. За каждым овощем важно хорошо ухаживать – вовремя и в нужном объеме поливать, вносить удобрения, подвязывать и формировать. 

Впрочем, некоторые огородники специально высаживают рядом с помидорами и огурцы. Ранее "Утро.ру" рассказывало, к чему это может привести.

До этого стало известно, какие растения нельзя высаживать рядом в огороде. Говорилось, что такое соседство может испортить урожай, и на то есть веские причины.

Полина ДОРОЖКИНА

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