Дипломат надеется, что еще вернется в этот российский регион

Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу написала россиянам прощальное письмо. Она призналась, что всегда будет благодарна тому, что была частью уральского сообщества и встречалась там с интересными людьми, а также посещала красивые места региона.

Дипломат отметила, что 27 лет генконсульство соединяло Америку и Урал. Сорроу посетовала, что из-за пандемии ее контакты с местными жителями, а также поездки по региону были серьезно ограничены.

Дипломат пообещала в "Фейсбук", рассказать американцам о творческом и энергичном духе региона, о том, что у двух народов много общего. Она также намерена угостить соотечественников пельменями.

Сорроу понадеялась, что в скором времени генконсульство вновь сможет работать, как раньше.

Как напоминает URA.RU, в конце прошлого года США решили закрыть генконсульство в Екатеринбурге. С апреля ведомство не выдает визы россиянам.