Восхитившаяся пельменями генконсул США покинула Урал

Дипломат надеется, что еще вернется в этот российский регион

Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу написала россиянам прощальное письмо. Она призналась, что всегда будет благодарна тому, что была частью уральского сообщества и встречалась там с интересными людьми, а также посещала красивые места региона. 

Дипломат отметила, что 27 лет генконсульство соединяло Америку и Урал. Сорроу посетовала, что из-за пандемии ее контакты с местными жителями, а также поездки по региону были серьезно ограничены. 

Дипломат пообещала в "Фейсбук", рассказать американцам о творческом и энергичном духе региона, о том, что у двух народов много общего. Она также намерена угостить соотечественников пельменями. 

Сорроу понадеялась, что в скором времени генконсульство вновь сможет работать, как раньше. 

Как напоминает URA.RU, в конце прошлого года США решили закрыть генконсульство в Екатеринбурге. С апреля ведомство не выдает визы россиянам. 

Полина ИВАНОВА

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Восхитилась и хватит. Пора восвояси возвращаться.
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