Всероссийский просветительский марафон "Новое Знание" состоится 20-22 мая

Всероссийский просветительский марафон "Новое Знание" состоится 20-22 мая
Фото: pixabay.com
Мероприятие проводит обновленное общество "Знание"

Узнать про последние достижения и современные технологии России, получить представление о реализуемых сегодня актуальных проектах поможет просветительский марафон, запланированный общественной некоммерческой организацией "Российское общество "Знание".

Мероприятие федерального уровня под названием "Новое Знание" пройдет с 20 по 22 мая 2021 года. Площадки будут организованы в 8 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Но благодаря онлайн-трансляции принять участие в марафоне сможет каждый желающий.

"Мы расскажем людям по всей стране о достижениях и прорывах России в науке, истории, искусстве и многих других сферах, о ее ярких и талантливых людях",

– сообщил гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

В программе свыше 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Спикерами выступят более 150 ярких представителей российского общества и зарубежные гости, добившиеся успеха в различных сферах, среди них руководитель Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк и др.

С подробной программой марафона "Новое Знание" можно ознакомиться на сайте мероприятия

Николай ВИКТОРОВ

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