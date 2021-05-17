Поможет испытанное простое средство

Вишнями не прочь полакомиться многие. Однако не секрет, что пышно и роскошно цветущее дерево может не дать ни одной ягодки. Чтобы такого не случилось, надо знать причину и вовремя устранить ее.

Оказывается, она весьма проста. Избавиться от проблемы поможет испытанное средство, которое легко приготовить в домашних условиях.

КАК УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ ОТСУТСТВИЯ ЯГОД НА ПЫШНО ЦВЕТУЩЕЙ ВИШНЕ

Нет плодов, как правило, на дереве, которое плохо или совсем не опыляется насекомыми. Привлечь их способен любой садовод. Требуется всего лишь приготовить один раствор.

Для него вначале следует залить в подходящую бутылку 2 л воды, добавить 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. меда. После этого надо закупорить емкость и хорошенько потрясти ее около полминуты, чтобы ингредиенты полностью смешались.

Затем нужно вылить полученный раствор в опрыскиватель и обработать им вишню. На каждое дерево потребуется не меньше одной такой бутылки.



Насекомые слетятся на запах меда, почувствуют и сахарок. Перелетая с одного цветочка на другой, они опылят вишню, и она даст много вкусных ягод.



Ранее сообщалось, что надо делать в саду в мае. Надо обработать посадки средствами против вредителей. Желательно опрыскать кроны деревьев специальными растворами до начала цветения.

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