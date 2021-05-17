Финансового благополучия можно достичь, соблюдая определенные правила

Любой человек хочет, чтобы у него было всегда достаточно средств на жизнь. С давних пор люди верили, что есть приметы, следуя которым можно добиться, чтобы в доме постоянно водились деньги.

Соблюдая определенные правила, верили на Руси, можно достичь финансового благополучия. Для этого надо знать, как действовать, что можно и нельзя.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО НАЛИЧИЯ ДЕНЕГ В ДОМЕ

Прибыль сулит неожиданно появившийся в жилище паучок. Только его следует выпустить в окно, а не убивать. Кухонный стол нужно держать в чистоте и никогда на него не садиться, а под скатертью надо держать монетки, тогда достаток обеспечен.

Сбережения нужно пересчитывать, но лишь до вечерней зари. Потом купюры рекомендуется аккуратно сложить, после чего иногда поглаживать их. А медные деньги хорошо бы беречь, отправив в копилку или шкатулку, сундучок и т.п.

В жилище всегда должен находиться только один веник, который нужно ставить метлой кверху. Ни один кран не должен течь, а то вместе с водой и финансы "утекут". Если кидать мусор в окно, а то туда же вылетят и деньги.

Оставленный в буханке нож и выброшенный хлеб предвещают нищету. Давая средства взаймы и бросая на ночь деньги и ключи на стол, можно их потерять. Также лишиться финансов недолго, если свистеть в помещении или наводить порядок после захода солнца.

Во время застолья женщине было бы неплохо сдвинуть бокал с рюмкой неизвестного мужчины, представителю же сильного пола – с незнакомой прелестницей. После этого у всех собравшихся исчезнут финансовые проблемы.

Ореховая веточка, положенная в карман перед выходом из дома, также поможет достатку. Выйдя на улицу и увидев валяющуюся под ногами купюру, ее следует взять. Монету же стоит брать только ту, что лежит орлом верх.

Также привлечению денег поможет кожаный кошелек красного цвета. В нем должен быть порядок: банкноты следует держать аккуратно разложенными по отделениям. Держать кошелек надо подальше от посторонних глаз.

Чтобы приманить финансы, не стоит в день получения зарплаты или аванса тратить их, лучше заняться покупками на следующий день. Во время расчета в магазине давать в руки продавцу деньги и брать их от него не годится. Также нельзя уносить лишнюю сдачу – это приведет к значительным потерям.

Способствует привлечению денег и постоянное ношение дорогого украшения. Давать его на примерку или поносить другому нельзя.

Хвалиться только что приобретенными вещами или предметами нежелательно: можно лишиться средств. Зависть к чужому богатству, достатку приведет к проблемам с деньгами.

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