Чтобы деньги постоянно водились в доме: приметы и суеверия

Чтобы деньги постоянно водились в доме: приметы и суеверия
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Финансового благополучия можно достичь, соблюдая определенные правила

Любой человек хочет, чтобы у него было всегда достаточно средств на жизнь. С давних пор люди верили, что есть приметы, следуя которым можно добиться, чтобы в доме постоянно водились деньги.

Соблюдая определенные правила, верили на Руси, можно достичь финансового благополучия. Для этого надо знать, как действовать, что можно и нельзя.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО НАЛИЧИЯ ДЕНЕГ В ДОМЕ

Прибыль сулит неожиданно появившийся в жилище паучок. Только его следует выпустить в окно, а не убивать. Кухонный стол нужно держать в чистоте и никогда на него не садиться, а под скатертью надо держать монетки, тогда достаток обеспечен.

Сбережения нужно пересчитывать, но лишь до вечерней зари. Потом купюры рекомендуется аккуратно сложить, после чего иногда поглаживать их. А медные деньги хорошо бы беречь, отправив в копилку или шкатулку, сундучок и т.п.

В жилище всегда должен находиться только один веник, который нужно ставить метлой кверху. Ни один кран не должен течь, а то вместе с водой и финансы "утекут". Если кидать мусор в окно, а то туда же вылетят и деньги.

Оставленный  в буханке нож и выброшенный хлеб предвещают нищету. Давая средства взаймы и бросая на ночь деньги и ключи на стол, можно их потерять. Также лишиться финансов недолго, если свистеть в помещении или наводить порядок после захода солнца.

Во время застолья женщине было бы неплохо сдвинуть бокал с рюмкой неизвестного мужчины, представителю же сильного пола – с незнакомой прелестницей. После этого у всех собравшихся исчезнут финансовые проблемы.

Ореховая веточка, положенная в карман перед выходом из дома, также поможет достатку. Выйдя на улицу и увидев валяющуюся под ногами купюру, ее следует взять. Монету же стоит брать только ту, что лежит орлом верх.

Также привлечению денег поможет кожаный кошелек красного цвета. В нем должен быть порядок: банкноты следует держать аккуратно разложенными по отделениям. Держать кошелек надо подальше от посторонних глаз.

Чтобы приманить финансы, не стоит в день получения зарплаты или аванса тратить их, лучше заняться покупками на следующий день. Во время расчета в магазине давать в руки продавцу деньги и брать их от него не годится. Также нельзя уносить лишнюю сдачу – это приведет к значительным потерям. 

Способствует привлечению денег и постоянное ношение дорогого украшения. Давать его на примерку или поносить другому нельзя.

Хвалиться только что приобретенными вещами или предметами нежелательно: можно лишиться средств. Зависть к чужому богатству, достатку приведет к проблемам с деньгами.

Ранее стало известно, как приманить к себе деньги. Избавиться от финансовых проблем помогут несколько обрядов, в том числе с лавровым листом

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

В Чехии не могут договориться по обвинениям против России из-за взрыва во Врбетице

Президент и премьер страны вновь спорят о причинах инциндента

Отрабатывает нападение на Россию: эксперт рассекретил планы НАТО в Эстонии

Блок продолжает работать на дестабилизацию мирового баланса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей