Дополнительное финансирование найдено благодаря действию Адресной инвестиционной программы

Развитие медицинской инфраструктуры Москвы находится в перечне приоритетных задач столичных властей. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. В частности, в городе скоро появится 17 новых современных поликлиник.

"Опыт борьбы с COVID-19 показал, что необходимо не просто сохранить высокие темпы строительства новых объектов здравоохранения, но и по возможности их нарастить, чтобы город был готов к любым вызовам в будущем",

– указал Андрей Бочкарев. Он пояснил, что на увеличении расходов на строительство социальных объектов настоял мэр Сергей Собянин. Дополнительные средства из городского бюджета будут направлены в рамках Адресной инвестиционной программы. Это позволит ускорить ввод объектов в эксплуатацию.

Новые поликлиники появятся в 16 районах города. Все они будут отвечать требованиям "Московского стандарта+". В таких поликлиниках предусмотрено удобное зонирование, большинство самых посещаемых кабинетов размещается на нижних этажах, а наименее посещаемые и административные – на верхних.

Рассчитаны новые поликлиники будут на 320 или 750 посещений в смену. Улучшенная наружная и внутренняя отделка помещений сделает их комфортнее и удобнее для врачей и пациентов.

Ранее стало известно, что власти Москвы запланировали открытие к 2024 году шести новых скоропомощных корпусов. О новых стандартах оказания экстренной медицинской помощи в столице рассказал мэр Сергей Собянин.

