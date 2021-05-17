В Москве построят еще 17 поликлиник

В Москве построят еще 17 поликлиник
Фото: Мобильный репортер/АГН Москва
Дополнительное финансирование найдено благодаря действию Адресной инвестиционной программы

Развитие медицинской инфраструктуры Москвы находится в перечне приоритетных задач столичных властей. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. В частности, в городе скоро появится 17 новых современных поликлиник.

"Опыт борьбы с COVID-19 показал, что необходимо не просто сохранить высокие темпы строительства новых объектов здравоохранения, но и по возможности их нарастить, чтобы город был готов к любым вызовам в будущем",

указал Андрей Бочкарев. Он пояснил, что на увеличении расходов на строительство социальных объектов настоял мэр Сергей Собянин. Дополнительные средства из городского бюджета будут направлены в рамках Адресной инвестиционной программы. Это позволит ускорить ввод объектов в эксплуатацию.

Новые поликлиники появятся в 16 районах города. Все они будут отвечать требованиям "Московского стандарта+". В таких поликлиниках предусмотрено удобное зонирование, большинство самых посещаемых кабинетов размещается на нижних этажах, а наименее посещаемые и административные – на верхних. 

Рассчитаны новые поликлиники будут на 320 или 750 посещений в смену. Улучшенная наружная и внутренняя отделка помещений сделает их комфортнее и удобнее для врачей и пациентов. 

Ранее стало известно, что власти Москвы запланировали открытие к 2024 году шести новых скоропомощных корпусов. О новых стандартах оказания экстренной медицинской помощи в столице рассказал мэр Сергей Собянин. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Блинкен может предложить Лаврову компромисс по "Северному потоку-2" – эксперт

Американцы готовы к диалогу по трубопроводу

Отрабатывает нападение на Россию: эксперт рассекретил планы НАТО в Эстонии

Блок продолжает работать на дестабилизацию мирового баланса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей