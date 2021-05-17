Нужно побольше чистой воды без газа: как пережить сильную жару

Соки и сладкие напитки лучше исключить из рациона

В Москве ожидается сильная жара. По свежей метеосводке, температура воздуха поднимется до +31˚C. Поэтому важно знать, как пережить такое время.

Зной, по словам медиков, вызывает повышенноую потерю организмом жидкости. Поэтому ее нужно возмещать – пить как можно больше. Однако не все подряд.

Поможет утолить жажду и защитит от негативного воздействия жары чистая вода без газа. А вот соки и другие сладкие, тем более – спиртные, напитки следует исключить из рациона. Одни не принесут необходимой пользы, алкоголь женаоборот, способствует теплоотдаче, из-за чего растет нагрузка на сердце и сосуды.

Недостаток жидкости вызывает обезвоживание – сердце бьется чаще, артериальное давление снижается, кожа и слизистые оболочки сохнут, человек становится вялым. Особенно опасен он для детей.

Объем воды, которую надо выпивать, строго индивидуален. Ориентироваться можно на несколько показателей. Если на улице воздух прогрелся до +23˚C, при весе  50 – 55 кг нужно пить не меньше полутора литров ежедневно, 2 л при температуре +25˚C ... +29˚C  и 2,5 – 3 л, кокда стоит жара от +30˚C, уточнили эксперты в беседе с корреспондентом "МИР24".

Ранее синоптики предупредили москвичей о небывалой жаре в начале недели. В столице уже объявили "оранжевый" уровень опасности.

Полина ДОРОЖКИНА

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