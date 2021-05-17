Некоторые огородные дела придется отложить

Перед тем, как браться за определенные виды работ на участке, некоторые огородники предпочитают обращаться к лунному календарю.

Благоприятные дни для посадок

17 мая можно заняться посадкой огурцов, помидоров, баклажанов и перца. Также понедельник – подходящий день для высадки разнообразной зелени и капусты.

18 и 19 мая растущая Луна будет находиться во Льве. Данный знак Зодиака считается неплодородным. Поэтому в эти дни не стоит заниматься делами, связанными с посадкой или подкормкой растений.

22 мая можно посадить картофель. Если вы не успели посадить огурцы, зелень и капусту в самом начале рабочей недели, не нужно расстраиваться. Для этого есть еще два благоприятных дня – 22 и 23 мая.

На этой неделе не стоит сажать лук, чеснок и корнеплоды.

Лунный календарь садовых работ на май

17 числа можно посадить виноград, крыжовник, смородину, малину, клубнику и землянику.

Во вторник и среду стоит взяться за покос газона и санитарную обрезку растущих на участке деревьев.

20, 21 мая – подходящее время для того, чтобы заняться пересадкой, обрезкой и поливом растений.

Для посадки саженцев плодовых деревьев подходят такие дни, как 22 и 23 мая. В субботу и воскресенье желательно также посадить однолетние, многолетние, луковичные и клубневые цветы.

На выходных стоит уделить внимание прищипке и декоративной обрезке деревьев и кустарников.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что нежелательно сажать рядом с помидорами в теплице.