Британцы подозревают, что внутри Букингемского дворца происходят финансовые манипуляции

Британская королевская семья вновь оказалась в центре скандала. А все из-за того, что Елизавета II не захотела делиться подробностями завещания, которое оставил ее супруг принц Филипп.

Напомним, муж монаршей особы скончался 9 апреля этого года. Герцогу Эдинбургскому было 99 лет.

Как сообщает издание The Sun, принц Филипп успел составить завещание. По некоторым данным, при жизни он был владельцем недвижимости, ценных бумаг, раритетных вещей и прочих предметов. Примерная стоимость его состояния оценивается в более чем три миллиарда рублей.

В соответствии с последней волей герцога Эдинбургского, большая часть имущества отойдет Елизавете II. Однако сама королева отказалась комментировать данную тему.

Именно ее нежелание раскрывать детали завещания вызвало волну недовольства в обществе. Дело в том, что многие расходы королевской семьи покрывает государство. Простым британским налогоплательщикам интересно, на что обитатели Букингемского дворца тратят деньги и откуда у них берутся эти средства.

На раскрытии завещания также настаивает лорд Беркли. К нему присоединился эксперт по королевским финансам Дэвид МакКлюр.

"Если это нормально для простых британцев, то почему не нормально для королевской семьи?" – высказался эксперт.

Люди намекают на то, что внутри королевской семьи могли быть проведены какие-то финансовые махинации. Букингемский дворец пока никак не отреагировал на обвинения.

Ранее появилась информация, что принц Гарри пожаловался на свои страдания в королевской семье.