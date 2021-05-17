Нередко симптоматика связана с заболеваниями в позвоночнике и шее

Часто неприятные звуки в ушах, такие как звон с сильным шумом, возникают при достаточно серьезном спектре болезней. Причины могут быть разные: как диабет, так и остеохондроз, заявил остеопат, невролог Александр Евдокимов.

Прежде всего, следует измерить артериальное давление. Если оно не вызывает вопросов – смело идите к отоларингологу. Здесь патология является самой частой причиной – у многих шумит и звенит в ушах из-за воспалительных процессов и поражений слухового нерва.

Не исключено, что речь идет о тиннитусе – воспалении височно-челюстного сустава, который располагается у слухового прохода. Иногда проблему находят в сосудах, где могут образоваться "бляшки". Пациент в таком случае слышит звон, который вызывает пульсация крови из-за изменения давления.

Еще один нередкий фактор – проблема в шейной части позвоночника. Остеохондроз приводит к ангиоспазмам и сосудистой извитости, вследствие чего и возникает подобная симптоматика. А у некоторых причина кроется в диабете – он "убивает" слуховые клетки с волосками, формирующими нервный импульс.

"Часто ко мне приходят на прием пациенты, у которых отсутствует явная патология. При этом для них характерен высокий уровень тревожности. Специалисты выяснили, что из-за стресса возникают спазмы мышц в области среднего уха", – рассказал Евдокимов на "Пятом канале".

В таком случае, заключил невролог, пациент должен попытаться расслабиться и как следует отдохнуть.

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