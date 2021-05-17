Почему снятся странные сны – ученые дали ответ

Почему снятся странные сны – ученые дали ответ
Фото: Jan Haas/picture alliance/ www.globallookpress.com
В период покоя мозг учится решать новые задачи

Американские ученые объяснили природу странных сновидений. По словам специалистов, необычные образы тренируют мозг, уча его справляться с неожиданными ситуациями в реальной жизни.

Сотрудники массачусетского университета Тафтса в своих исследованиях опирались на механизм, связанный с обучением искусственного интеллекта.

Иногда нейронные сети сталкиваются с переизбытком информации. Запомнив загруженные в них данные, они начинают работать по одному конкретному сценарию. Чтобы заставить систему совершать новые действия, необходимо исказить эти данные с помощью вносимого в них хаоса.

Ученые считают, что человеческий мозг действует по тому же принципу, передает издание The Guardian.

Исследователь Эрик Хоэль отметил, что с возрастом люди изо дня в день следуют однообразному сценарию. Из-за этого мозг начинает постепенно утрачивать свои способности остро реагировать на обстоятельства. Чтобы оставаться в тонусе, один из главных органов формирует странные сны.

В период бодрствования о подобной тренировке мозга не может быть и речи, поскольку голова заполнена различными задачами. Поэтому на помощь приходят сновидения. Создавая странную версию мира, сны могут сделать человека более всесторонним.

Анастасия ГОРЮНОВА

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