В период покоя мозг учится решать новые задачи

Американские ученые объяснили природу странных сновидений. По словам специалистов, необычные образы тренируют мозг, уча его справляться с неожиданными ситуациями в реальной жизни.

Сотрудники массачусетского университета Тафтса в своих исследованиях опирались на механизм, связанный с обучением искусственного интеллекта.

Иногда нейронные сети сталкиваются с переизбытком информации. Запомнив загруженные в них данные, они начинают работать по одному конкретному сценарию. Чтобы заставить систему совершать новые действия, необходимо исказить эти данные с помощью вносимого в них хаоса.

Ученые считают, что человеческий мозг действует по тому же принципу, передает издание The Guardian.

Исследователь Эрик Хоэль отметил, что с возрастом люди изо дня в день следуют однообразному сценарию. Из-за этого мозг начинает постепенно утрачивать свои способности остро реагировать на обстоятельства. Чтобы оставаться в тонусе, один из главных органов формирует странные сны.

В период бодрствования о подобной тренировке мозга не может быть и речи, поскольку голова заполнена различными задачами. Поэтому на помощь приходят сновидения. Создавая странную версию мира, сны могут сделать человека более всесторонним.